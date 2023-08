Nuoto – La pattuglia dell’Asola in gara a Roma agli Italiani di Categoria

Asola Dopo i brillanti risultati ottenuti nelle competizioni regionali, la pattuglia dell’Asola Nuoto è partita alla volta della capitale dove sono in programma, da oggi e fino a martedì 8 agosto, i Campionati Italiani di Categoria. Si assegneranno quindi i titoli tricolori della categorie Ragazzi, Senior, Junior e Cadetti. L’Asola Nuoto partecipa in forze alla kermesse schierando sui blocchi di partenza della piscina romana ben cinque atleti.

Per la categoria Ragazzi, Paolo Agogeri nuoterà le tre distanze del mezzofondo a stile libero, ovvero 400 (domani), 800 (oggi) e 1500 (giovedì). Tre gare anche per Riccardo Molinari: oltre a 400 e 800, farà anche i 200 stile in programma oggi. Nella giornata odierna sarà in vasca anche Giulia Marchi, per la categoria Senior, nei 200 stile libero.

Da venerdì toccherà invece agli atleti della categoria Junior e per l’Asola Nuoto saranno in gara Florian Rossi nei 400 (venerdì), 800 (domenica) e 1500 (martedì 8) stile libero. Mentre Luca Compagnoni disputerà le prove veloci dei 100 (sabato) e 200 farfalla e i 200 misti (entrambe lunedì 7).

In gara a Roma ci saranno anche due giovanissime atlete della Libertas Virgiliana Mantova: Matilde Giovanardi disputerà i 50 rana junior, mentre Elena Curti è iscritta ai 100 farfalla della categoria cadetti. L’obiettivo, per tutti questi ragazzi, è fare bella figura in un contesto di assoluto prestigio e, magari, ritoccare i propri record personali.