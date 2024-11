Gelateria Copacabana, cioccolato e pralineria sono le nuove chicche delle festività

La gelateria e cioccolateria di Casalmaggiore propone un mix tra classicità e sperimentazione, grazie all’esperienza di Carlos Silva

CASALMAGGIORE – Sono tante le novità da raccontare per Carlos Silva, che con la moglie Shimena Bosio gestisce la pasticceria gelateria Copacabana nel centro di Casalmaggiore. Che resta e diventa sempre più un punto di riferimento dell’eccellenza artigianale. Affiancando la tradizione a proposte innovative.

Di origini brasiliane, con alla spalle studi in Storia e Filosofia, nella crescita professionale di Carlos è compresa anche un’esperienza come musicista: ha suonato a “X Factor” e a fianco di dive quali Mariah Carey o Pixie Lott. Arriva in Italia nei primi anni 2000. Subito nasce la passione per il gelato artigianale. Interesse di cui ha fatto una professione ad alta specializzazione che lo ha condotto, anche facendo tesoro della sua esperienza da insegnante, a diventare brand ambassador della società internazionale BravoSpa.

Il mix tra classicità e ricerca che contraddistingue il lavoro di Carlos lo ha portato a creare il gusto del gelato al pesto, realizzazione che gli ha spalancato le porte della trasmissione “Kitchen Sound”, condotta da Alessandro Borghese.

Quest’anno le specialità del periodo natalizio si concentrano invece sulla lavorazione del cioccolato e la pralineria: “Stiamo preparando praline e figure di cioccolato, provando come nostra abitudine abbinamenti anche azzardati, come passion fruit o rosmarino. Pensandoli anche come particolari e speciali regali natalizi. Per i nostri pacchi dono delle feste, infatti, sono già aperte le prenotazioni.”

C’è poi il percorso internazionale come formatore, per altri artigiani e nell’ambito della più importanti manifestazioni del settore: “Bravo Spa si è interessata ai miei lavori. Ed è iniziato il mio percorso in eventi con i nomi più noti dell’ambiente gastronomico e della pasticceria, prendendo parte a iniziative di grande rilievo, come Host Milano o Sherbeth Festival. A quest’ultima ho appena partecipato, andando ad assistere 50 chef di tutto il mondo, tra loro in gara per il concorso. Così ho avuto modo di mostrare anche le innovazioni tecnologiche di Bravo Spa, come la tecnica del sottovuoto per gelati e dolci. E l’ho fatto insieme a chef Ruben, maestro di cucina romano con più di un milione di follower su instagram e twitter, abbinando gelati gastronomici (al mascarpone o all’aceto balsamico) ai suoi piatti. Ora ci stiamo preparando per Sigep 2025, – la fiera a Rimini dedicata al food service – dove affiancherò negli show cooking Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e Iginio Massari. Porto avanti anche il mio impegno di formazione in laboratorio e le consulenze private, per supportare altri professionisti nella loro crescita”

Una serie di esperienze che consente di arricchire e migliorare costantemente l’attività portata avanti da Carlos Silva e di proporre ai clienti del Copacabana prodotti particolari, che nascono dalla capacità professionale e dalla costante sperimentazione, attraverso la contaminazione tra pasticceria, cioccolateria e cucina che richiede competenze molto solide e in continuo sviluppo.

A queste leccornie si aggiungono creme spalmabili, marmellate, torte stratificate, prodotte interamente nel laboratorio artigianale del Copacabana, dagli inserti alle decorazioni.

Proposte ricercate non solo dai clienti del territorio, ma anche dalla vasta fascia di pubblico che conosce ormai il lavoro di Carlos, attraverso la popolarità televisiva e la visibilità data dai social, sapendo di trovare una qualità che deriva dal confezionamento artigianale e parte dalla scelta di materie prime selezionate, trattate poi in modo da offrire un risultato di gusto, ma pure di stile, unico.

Come brand ambassador di Bravo Spa il maestro gelatiere affianca chef Ruben, Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e Iginio Massari in manifestazioni internazionali, eventi e show cooking