L’opera e la scuola, conversazione on line al Caffè con AmareMantova

MANTOVA Tornano gli appuntamenti culturali di AmareMantova. Venerdì 24 aprile alle 18,30 l’associazione propone una nuova diretta live in streaming sulla propria pagina Facebook. Si parlerà di opera e scuola. La conversazione in programma sarà condotta dal presidente di AmareMantova Angelo Goffredi. Saranno ospiti l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mantova Marianna Pavesi, il dirigente scolastico dell’Istituto Arco – Este di Mantova Giancarlo Gobbi Frattini, lo storico del teatro e voce radiofonica della Rete Svizzera (Rete 2) Giorgio Appollonia e il regista di fama nazionale Lorenzo Giossi. “Il format della trasmissione vuole essere un caffè con AmareMantova proprio come in un bar in cui potersi accomodare e parlare di musica, di arte e non solo – ha sottolineato Goffredi -. Proponiamo un nuovo progetto che consiste in una chiacchierata tra amici con l’obiettivo di portare chiunque dietro le quinte del mondo della cultura”. La diretta su Facebook è al link: https://www.facebook.com/goffredi/videos/10222715266817128/.

Recentemente ha visto la luce un nuovo progetto nato da poco in casa AmareMantova, vale a dire una serie di puntate dell’ultima produzione creata dalla medesima associazione “L’inganno felice” di Gioachino Rossini. Dopo gli annullamenti degli spettacoli per l’emergenza sanitaria, gli artisti vogliono dimostrare la loro vicinanza al pubblico mettendo on line l’opera. Il cast partecipa da casa a distanza e gli spettatori possono seguire lo spettacolo dal divano. Una prima puntata prima puntata è già andata in onda mentre la prossima andrà in Premiere mercoledì 29 aprile alle 18.30 sul canale Youtube di AmareMantova. Nella prossima puntata sarà coinvolto un numero maggiore di artisti #lontanimavicini.