Rugby – Caimani Viadana nel girone 2 di Serie A con 10 squadre venete e il Pesaro

Viadana L’Ufficio gare della Federugby ha reso nota la composizione dei tre gironi (da 12 squadre) della Serie A, torneo al quale prenderanno parte anche i neopromossi Caimani guidati da Madero e Tejerizo. La squadra cadetta del Viadana è stata inserita nel Girone 2 con le venete Petrarca (cadetta), Valsugana, Patavium, Paese, Casale, Tarvisium, Valpolicella, Verona, Badia, Villorna e la veterana della categoria Pesaro.

Il campionato scatterà l’8 ottobre e si concluderà con la finalissima del 2 giugno, che decreterà la squadra campione d’Italia di Serie A e promossa nel torneo Elite. Faranno i play off le prime classificate di ciascuno dei tre gironi e la migliore seconda. Le ultime classificate disputeranno un triangolare di play out per determinare l’unica retrocessione in Serie B.