Studio Uno Immobiliare, competenza e professionalità al servizio del cliente

Situata nel cuore di Bozzolo, da oltre vent’anni l’agenzia è punto

di riferimento nell’acquisto, vendita e locazione di immobili

BOZZOLO – Situata nel cuore di Bozzolo, l’Agenzia Immobiliare Studio Uno rappresenta da oltre vent’anni il punto di riferimento sul territorio per l’acquisto, la vendita e la locazione di immobili. Grazie alla conclamata competenza, professionalità e profonda conoscenza del mercato di un team tutto al femminile è specializzata nel fornire consulenza e assistenza in ogni fase della compravendita e locazione immobiliare. Uno staff preparato, grintoso e motivato, sempre attento alle esigenze della clientela, in altre parole un gruppo completo dalla A alla Z, con ruoli ben definiti e focalizzati sul rafforzare le proprie competenze grazie alla continua formazione.

Questo impegno costante permette infatti di rimanere aggiornati sulle novità del settore immobiliare e di offrire alla clientela un servizio sempre più efficiente e professionale. L’agenzia opera principalmente nelle zone di Bozzolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, Rivarolo Mantovano, Spineda, Gazzuolo e relative frazioni. Alla guida di Studio Uno, fin dal lontano 2001, vi è Renza Vignoli, la titolare, nonché agente immobiliare che si occupa principalmente della ricerca di venditori e locatori di immobili abitativi o commerciali realmente motivati, desiderosi di realizzare un nuovo progetto e migliorare la propria situazione abitativa o economica. Redige anche le valutazioni immobiliari e segue tutte le fasi legate al rogito, garantendo sicurezza e tranquillità in ogni passaggio della pratica.

L’affiatato gruppo di lavoro è quindi completato da Valentina Pasetti, responsabile della collocazione degli immobili acquisiti, buyer e show agent ovvero responsabile degli acquirenti. Valentina si occupa di trovare il cliente giusto per ogni immobile. Il suo compito è quello di ricercare clienti qualificati e soddisfare al meglio le loro esigenze. Inoltre, gestisce il marketing dell’azienda, mantenendo uno stile professionale e accattivante per la promozione degli immobili sui portali immobiliari con foto professionali e virtual tour oltre alla gestione dei social media. Infine, da qualche anno si è aggiunta alla squadra la figura professionale di Elisa Malinverni, geometra, che gestisce tutto il controllo della documentazione dall’inizio dell’acquisizione, sia a livello di conformità urbanistica catastale, oltre all’antiriciclaggio, fino alle volture delle utenze e cambi residenza. Elisa è anche la redattrice del periodico mensile dell’agenzia, vera chicca editoriale per il settore, occupandosi della realizzazione delle planimetrie con le relative carte d’identità dei singoli immobili e del report mensile inviato ai venditori. In sostanza la mission di Studio Uno è quella di rendere ogni transazione immobiliare piacevole e senza stress, grazie a competenza, trasparenza e dedizione, raggiungendo gli obiettivi prefissati con determinazione, professionalità ed entusiasmo mantenendo una attenzione costante verso i clienti, da sempre al centro di ogni attività.

«I nostri punti di forza – come evidenzia la titolare Renza Vignoli – sono: il lavoro di squadra e una qualificata collaborazione. Studio Uno ha una struttura organizzata: per i venditori l’obiettivo è quello di attribuire il giusto valore di mercato per la casa che devono vendere seguendoli in ogni fase perché la scelta di vendere l’immobile ricco di ricordi è sempre accompagnata da momenti di ansia.

Per l’acquirente comprendere le sue esigenze ed indirizzarlo verso la scelta migliore senza troppe preoccupazioni». Studio Uno fa inoltre parte del Gruppo Agire da poco più di dieci anni, il primo gruppo di agenti immobiliari indipendenti con almeno 25 anni di esperienza che opera sul territorio mantovano e province limitrofe. «Con Agire – prosegue Renza – condividiamo passione competenze e valori per arrivare ad un obiettivo comune: lavorare insieme per aiutare le persone a vendere e comprare casa; oltre alle aste immobiliari e operazioni di saldo e stralcio, strumenti che permettono di risolvere situazioni complesse e di ottenere ottime opportunità di acquisto».