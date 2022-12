Gestione Unesco, rinnovato il protocollo di intesa tra Mantova e Sabbioneta

SABBIONETA – Rinnovato per il prossimo triennio (2023-2025) il protocollo di intesa fra i Comuni di Mantova e Sabbioneta ai fini della gestione del sito Unesco. Il documento conferma l’impegno costante delle due città per attuare le azioni previste dal Piano di Gestione in forma coordinata e unitaria.

Le finalità e gli obiettivi sono contenuti in ben sedici punti. Due gli organismi di coordinamento e supporto tecnico: il Comitato di Pilotaggio e l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco, coordinato dai sindaci dei due Comuni o dai loro delegati.

L’importo del piano finanziario annuale è compartecipato per i 3/4 dal Comune di Mantova e per 1/4 dalla città di Vespasiano Gonzaga, poichè si tiene conto sia del numero di abitanti dei Comuni che della capacità finanziaria dei due enti.