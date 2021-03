Calcio – Ufficiale la partnership tra Mantova 1911 e Mantova Calcio Femminile

MANTOVA Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale. Il Mantova 1911 allarga gli orizzonti e annuncia la partnership con il Mantova Calcio Femminile. I primi passi verso il “pallone in rosa” risalgono a tre anni fa. Oggi l’Acm conta ben 30 tesserate dal 2005 al 2012 e 14 ragazze già in categoria Under 15. Il calcio femminile è un mondo sempre più in evoluzione, ed è per questo che sono sempre di più i genitori di bambini dai 10 ai 6 anni interessati al progetto. Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del progetto Marzio Miglioli al 371/3956868.