Gonzaga, il luogotenente Nicola Meneguzzo va in pensione dopo oltre 40 anni nell’Arma

GONZAGA – Si è concluso sabato 4 luglio il servizio attivo del Luogotenente Carica Speciale Nicola Meneguzzo, comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, che lascia l’Arma dopo oltre quarant’anni di carriera. Arruolato nel 1984, nel corso del suo percorso professionale ha prestato servizio nelle Stazioni di Osoppo, Moglia e Revere, oltre che alla Sezione di Polizia Giudiziaria, al Nucleo Operativo e Radiomobile e al Reparto Operativo di Mantova, ricoprendo anche il ruolo di comandante del NORM della Compagnia di Gonzaga. Negli ultimi anni ha guidato il Nucleo Comando della Compagnia. Numerose le indagini di rilievo alle quali ha partecipato, tra cui quella che nel 1992 portò all’identificazione di quattro cittadini indo-pakistani trovati senza vita in un campo di Pegognaga e al successivo arresto dei responsabili. Ha inoltre contribuito alle indagini sugli omicidi Giovannani, Vaccari e don Strazzi, distinguendosi in una lunga carriera al servizio della sicurezza del territorio mantovano