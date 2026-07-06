Weekend di controlli nel Suzzarese: 89 persone identificate, 43 veicoli fermati e 10 multe

GONZAGA – Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, impegnati in un servizio coordinato del territorio nell’ambito delle attività condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Mantova Roberto Bolognesi. L’obiettivo dell’operazione era quello di rafforzare la sicurezza stradale, contrastare ogni forma di illegalità e incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Ai controlli hanno preso parte le pattuglie delle Stazioni dell’Arma della Compagnia di Gonzaga, affiancate dal personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cremona e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Mantova. Nel corso del servizio sono stati controllati 43 veicoli e identificate 89 persone, mentre sei esercizi pubblici sono stati sottoposti a verifica. I militari hanno inoltre elevato dieci sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra gli interventi più significativi, un cittadino tunisino di 42 anni, residente a Moglia, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria dopo essere stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 1,44 grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla legge. Per l’uomo è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.