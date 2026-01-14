Gonzaga, Terzi lascia la giunta ma resta consigliere: “Spazio a nuovi volti”

GONZAGA – L’assessore Claudio Terzi (foto), già sindaco dal 2009 al 2019, dà le dimissioni dal proprio ruolo in giunta, ma rimane tra gli scranni della maggioranza in consiglio comunale. Come spiega una nota diffusa ieri dal Comune, si tratta di una decisione assunta “in accordo con il sindaco” Elisabetta Galeotti. «La stagione teatrale ha una programmazione consolidata e nuovi format sperimentali, come Centrifuga, sono ormai riconosciuti ed apprezzati – spiega Terzi -. I risultati del lavoro svolto sono soddisfacenti e ritengo sia giusto aprire l’esperienza amministrativa a volti nuovi. Ringrazio Galeotti e i colleghi di giunta per il lavoro svolto insieme, condividendo obiettivi, valori e sfide non semplici. Ringrazio anche il personale degli uffici, le associazioni e tutti gli operatori che hanno permesso all’amministrazione comunale di creare nuove occasioni di conoscenza e di relazione. Il mio impegno proseguirà ora in consiglio comunale». La formalizzazione delle dimissioni avverrà la prossima settimana.