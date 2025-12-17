Guidizzolo: nel 2026 prende vita la nuova piazza Marconi

GUIDIZZOLO L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di riqualificazione e miglioramento della centrale piazza Marconi, al fine di rendere questo luogo simbolo del paese una piazza vera e riconoscibile, vissuta da persone di ogni età.

Per anni, infatti, lo spazio del piazzale è stato utilizzato principalmente come parcheggio. Il Comune si propone quindi di trasformarlo in un luogo di incontro, di eventi e di vita quotidiana, nello stile delle piazze di una una volta ma – come afferma il sindaco Stefano Meneghelli – «pensata per il presente: un’agorà aperta, uno spazio per la musica, le manifestazioni, il ritrovo delle famiglie, dei giovani e degli anziani».

L’intervento prevede un investimento di circa 2 milioni di euro, finanziato tramite un mutuo della durata di 29 anni, costruito in modo responsabile e sostenibile. Le rate saranno infatti interamente assorbite dalla conclusione di mutui comunali già in essere negli anni 2029, 2030 e 2031, senza gravare ulteriormente sul bilancio del Comune. È inoltre previsto un periodo di pre-ammortamento con avvio nel 2027, a tutela dell’equilibrio finanziario dell’ente.

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2026, una volta completata l’aggiudicazione, con l’obiettivo di concludere l’opera entro la fine del 2026.

Il primo cittadino presenta così il progetto alla comunità: «La nuova piazza Marconi non sarà solo un’opera pubblica, ma un luogo identitario, uno spazio in cui riconoscersi, incontrarsi e costruire comunità. Sarà un investimento che parla di appartenenza, di cura del bene comune e di una visione che mette al centro Guidizzolo e chi lo vive ogni giorno».

L’obiettivo, conclude Meneghelli, è dunque ben chiaro: «Ridare valore alla piazza significa ridare valore al paese. Ed è questa l’idea di Guidizzolo che vogliamo costruire insieme».