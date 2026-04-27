Paura sulla Cisa a Porto: scontro tra auto e moto, grave un uomo

PORTO – Attimi di forte apprensione oggi, 27 aprile, poco prima delle 14 lungo la strada Cisa, nella zona di Sant’Antonio di Porto Mantovano, dove si è verificato un violento incidente tra un’auto e una motocicletta a breve distanza dal municipio e dal sagrato della chiesa. L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente frequentato del paese, ha immediatamente richiamato numerosi passanti e residenti, tra cui anche la sindaca Maria Paola Salvarani, presente in Comune al momento dei fatti e subito accorsa sul posto. La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti: sono intervenuti l’automedica, le ambulanze di Porto Emergenza e della Croce Verde, oltre all’elisoccorso proveniente da Brescia, atterrato nei campi sportivi della parrocchia per consentire un intervento rapido. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto serie. Dopo le prime cure sul posto, è stato predisposto il trasferimento d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Sul luogo dell’incidente hanno operato i Carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, mentre la Polizia Locale ha regolato il traffico, rimasto rallentato per tutta la durata delle operazioni di soccorso.