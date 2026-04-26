Basket serie B Int. – L’Amica Chips Stings si gioca tutto nell’ultimo atto col Montebelluna

Curtatone Ultimo atto della regular season per l’Amica Chips Stings, attesa da una sfida decisiva in chiave play off. Alle ore 18, alla Tea Arena di Curtatone, i biancorossi di coach Pablo Romero affronteranno il Montebelluna Basket nella 15ª giornata. Una gara dal peso specifico elevatissimo, che potrebbe determinare il piazzamento finale. Mantova arriva all’appuntamento al quarto posto con 32 punti (16 vittorie e 11 sconfitte), appaiata a Romano, ma avanti grazie alla migliore differenza punti negli scontri diretti. Molto dipenderà anche dal risultato di Romano, impegnata sul campo della Gardonese: una loro eventuale sconfitta consegnerebbe automaticamente il quarto posto agli Stings. In caso contrario, Mantova dovrà vincere per difendere una posizione fondamentale, che garantirebbe il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei play off. Dopo la sconfitta esterna contro Oderzo, i biancorossi vogliono reagire subito davanti al proprio pubblico, ritrovando il capitano Crhistian Boudet, assente nell’ultima gara. Non è solo il leader e il punto di riferimento della squadra, ma anche il miglior realizzatore del girone con 523 punti totali e una media di 20.1 a partita. A presentare la sfida è Thiago Aguirrezabala, autore di 15 punti nell’ultima uscita e sempre più centrale negli equilibri della squadra: «Contro Oderzo è stata una sconfitta dura: è una squadra molto forte in casa. Dobbiamo trasformare la delusione in energia positiva contro il Montebelluna». L’argentino sottolinea l’importanza del match: «È una gara che vale tantissimo. Vincere significherebbe consolidare il quarto posto e presentarci ai play off nella miglior condizione possibile. Boudet? E’ fondamentale per noi, non solo per i punti ma per leadership ed esperienza. Averlo con noi in una partita così importante è un grande valore aggiunto». Un appello ai tifosi: «La Tea Arena è il nostro fortino: il supporto del pubblico può davvero fare la differenza». Montebelluna si presenta a Curtatone al decimo posto con 22 punti (11 vittorie e 16 sconfitte), ancora in lotta per evitare i play out. All’andata furono gli Stings a imporsi per 80-69. Il miglior marcatore degli ospiti è Federico Osellieri (11.4 di media), mentre per Mantova, oltre a Boudet, spiccano Verri, Barbieri e lo stesso Aguirrezabala (7.9 di media).