Avis Mantova: a Borgo Virgilio un incontro sulla prevenzione delle malattie neurodegenerative

BORGO VIRGILIO – Mercoledì 29 aprile alle 20.30 in Avispark a Borgo Virgilio si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Donare e prevenire – La tua salute, il nostro impegno”, promosso da Avis Provinciale Mantova per diffondere la cultura della prevenzione e di corretti stili di vita. L’incontro, a ingresso gratuito con prenotazione consigliata su avis.mantova.it, sarà dedicato al tema “Mente attiva per un futuro sano” con focus sulla prevenzione delle malattie neurodegenerative, in particolare Alzheimer e Parkinson, e sull’importanza dell’invecchiamento cerebrale sano, della salute vascolare e della stimolazione cognitiva. Interverranno le neurologhe Anna Magherini, Sara Tartaglia e Mariangela Bonometti, rappresentanti dell’Associazione Signora Parkinson e il direttore sanitario di Avis Provinciale Mantova Matteo Zani. Il ciclo, avviato lo scorso 12 marzo con un incontro sulle malattie sessualmente trasmissibili molto partecipato, rientra nel programma annuale di iniziative di Avis dal 2024 con l’obiettivo di fornire a donatori e cittadinanza strumenti concreti di prevenzione, rafforzando la consapevolezza che la tutela della salute individuale è anche un atto di responsabilità collettiva per garantire la sicurezza degli emocomponenti. L’edizione 2026 è patrocinata da Ats Val Padana, Asst Mantova, Provincia di Mantova, Comune di Borgo Virgilio e Comune di Mantova. La vicepresidente vicaria di Avis Provinciale Mantova Maura Scapi ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le strutture sanitarie e i professionisti coinvolti nel progetto.