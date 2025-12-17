Castiglione: da Essebi Autotrasporti lavori su tratti stradali per 100mila euro

CASTIGLIONE La società Essebi Autotrasporti di Castiglione, storica realtà del settore dei trasporti, ha presentato allo sportello unico per le attività produttive una richiesta per la realizzazione di un nuovo piazzale per il ricovero degli automezzi in zona industriale ovest.

L’intervento riguarda un’area di circa 15mila metri quadrati, destinata alla sosta e gestione dei mezzi aziendali, oltre a un fabbricato di dimensioni contenute che ospiterà alcuni servizi a supporto degli autisti. Il progetto include inoltre un intervento di piantumazione lungo tutto il perimetro, a garanzia di una corretta mitigazione ambientale e di un miglior inserimento paesaggistico.

Elemento di particolare rilievo è l’impegno assunto dall’azienda a realizzare, interamente a proprio carico, un’importante opera di riqualificazione e riasfaltatura di via Mattei e di un tratto di via dell’Industria, per un importo complessivo superiore ai 100mila euro, con benefici diretti sulla sicurezza e sulla qualità della viabilità dell’area produttiva. L’autorizzazione edilizia è prevista nel mese di gennaio.

Così ne ha parlato Andrea Dara, vicesindaco e assessore all’urbanistica di Castiglione: «Questo intervento rappresenta un esempio concreto di sviluppo urbanistico equilibrato, dove l’ampliamento di un’attività produttiva si accompagna a opere di compensazione e a investimenti diretti sulle infrastrutture pubbliche. La pianificazione urbanistica ha il compito di favorire la crescita delle imprese, garantendo al tempo stesso qualità, ordine e attenzione al territorio: l’intervento di Essebi Autotrasporti va esattamente in questa direzione».

Alle sue parole fanno seguito quelle di Giovanni Grasso, assessore alle attività produttive: «Siamo soddisfatti perché un’azienda del territorio sceglie di ampliarsi nuovamente a Castiglione delle Stiviere. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita e allo sviluppo di numerose imprese locali: un segnale evidente di un contesto economico favorevole, in cui le attività produttive trovano le condizioni per investire, innovare e creare valore. Il settore dei trasporti, in particolare, continua a dimostrare fiducia nel nostro territorio».