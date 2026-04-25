Campionati giovanili, il programma del weekeend

JUNIORES REGIONALE UNDER 19
Ultima giornata, oggi ore 15.30
Voluntas-Carpenedolo
Poggese-Esperia (ore 17.30)
Leoncelli-Governolese
Asola-San Lazzaro
Bagnolese-Sirmione Rovizza
Orceana-Soresinese
Pavonese-Sporting Club (ore 16)
Castelvetro-UT Marmirolo
Classifica: Voluntas 61, Poggese 59, Sporting Club 55, Orceana 52, Governolese 50, Pavonese 47, Carpenedolo 41, Asola e Castelvetro 38, Sirmione 37, Leoncelli 35, Bagnolese 34, Marmirolo 30, San Lazzaro e Soresinese 26, Esperia 25
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
Ultima giornata, oggi ore 16
Quistello-La Cantera 2-1
Union Colli Morenici-Mantovana
Sporting Pegognaga-Porto
Serenissima-River 2-5
Ostiglia-Roverbellese 0-0
Ceresarese-Segnate (ore 15)
Borgo Virgilio-Voltesi 5-4
Riposa: Gonzaga
Classifica: Porto 65, Mantovana 63, Gonzaga 58, Roverbellese 57, Quistello 54, Borgo Virgilio 52, Ceresarese 39, Voltesi 38, River 32, La Cantera 31, Ostiglia 27, Union Colli 23, Serenissima 21, Segnate 20, Pegognaga 5
JUNIORES PROVINCIALE CREMONA
Spareggio 1° posto, oggi ore 16
Castelverde-La Piccola Atene
(a Piadena)
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
Ultima giornata, domani ore 10
Roncadelle-New Team
San Michele-Montorfano Rovato
Passirano-Real Dor Brescia
Unitas Olympia-Desenzano
Uso United-Voluntas
Accademia Prevalle-Rezzato
Cazzagobornato-Sporting Chiari
Travagliato-Castiglione (ore 10.45)
Classifica: Desenzano e Rovato 77, Voluntas 70, Travagliato 50, New Team 46, Prevalle 45, Roncadelle, Cazzago e Real Dor Brescia 36, Uso United 35, Rezzato e San Michele 33, Unitas Olympia 30, Sporting Chiari 24, Castiglione 19, Passirano 12
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
Ottavi di finale, domani ore 10.30
Cittadella-Riccione
Colorno-Cus Parma
Imolese-Valsetta Lagaro
Lentigione-Colombaro
Monari Nasi-Sanmartinese
Montecchio-San Paolo
Stella-Castenaso
Viadana-Carpaneta Chero
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
Ultima giornata, domani ore 10
Accademia Prevalle-Pavoniana
Castiglione-Rovato (oggi ore 17)
Gussago-Orceana
Soncinese-Pavonese
Sported Maris-Cellatica
Sporting Club-Vighenzi
Valtrompia-Ciliverghe
Verolese-Castelverde
Riposa: Quistello
Classifica: Cellatica 84, Vighenzi 72, Ciliverghe 67, Castiglione 66, Orceana 63, Pavoniana 60, Gussago 54, Sported Maris 53, Valtrompia 51, Pavonese 49, Verolese 39, Rovato 38, Soncinese 31, Prevalle 20, Sporting Club 10, Castelverde 8, Quistello 7
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
Ultima giornata, domani ore 10
San Lazzaro-La Cantera
Castellana-Medolese (oggi ore 17.30)
Asola-Borgo Virgilio
Serenissima-Pomponesco
Voltesi-Porto (oggi ore 16)
Mantovana-Rapid Olimpia
Polirone-Sporting Pegognaga 3-1
Riposa: Curtatone
Classifica: San Lazzaro 76, Borgo Virgilio 72, Castellana 64, Asola 59, Porto 56, Curtatone 52, Voltesi 46, Rapid Olimpia 43, Polirone 37, Serenissima 24, Pegognaga 19, Mantovana 14, Medolese e La Cantera 13, Pomponesco 7
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
Ultima giornata, domani ore 10
Città di Albino-Castiglione (oggi 17.45)
Gussago-Ciliverghe
Valcalepio Junior-Desenzano
Azzano-Castellana (ore 11)
Pavonese-Porto (ore 10.30)
Colognese-Rezzato
Concesio-Sported Maris
Pavoniana-Darfo Boario
Classifica: Città di Albino 74, Desenzano 67, Colognese 60, Sported Maris 54, Castiglione 48, Valcalepio Junior 46, Darfo Boario e Ciliverghe 44, Castellana 41, Pavoniana 40, Pavonese 38, Azzano 34, Gussago 33, Porto 15, Concesio 14, Rezzato 8
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
Ultima giornata, domani ore 10
Mario Rigamonti-Cellatica 3-0
Castiglione-Uso United (oggi ore 19)
Travagliato-Darfo Boario
Montorfano Rovato-Concesio
Ciliverghe-Voluntas Brescia
Palazzolo-Cortefranca
Valtenesi-Gavardo
Vighenzi-Valcalepio Junior
Classifica: Darfo Boario 81, Palazzolo e Mario Rigamonti 69, Vighenzi 67, Valcalepio Junior 50, Ciliverghe 47, Concesio 44, Castiglione e Valtenesi 41, Rovato 34, Uso United e Voluntas Brescia 30, Cortefranca 27, Cellatica 13, Gavardo e Travagliato 10
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
Recupero 29ª giornata
Rapid Olimpia-Orceana 1-2
Ultima giornata, domani ore 10
Offanenghese-Ripaltese
Porto-Asola (oggi ore 15)
Pavonese-Casalpusterlengo
Castelnuovo-Rapid Olimpia (10.15)
Orceana-Soncinese
Codogno-Castellana (ore 9.15)
San Lazzaro-Unitas Olympia
Sported Maris-Pianenghese
Classifica: Castellana 75, Sported Maris 72, Orceana 70, San Lazzaro 63, Offanenghese 54, Codogno 52, Soncinese 43, Ripaltese 42, Pavonese 39, Castelnuovo 38, Rapid Olimpia e Asola 34, Porto 20, Unitas Olympia 18, Casalpusterlengo 8, Pianenghese 7
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
Ultima giornata, domani ore 10
Cazzagobornato-Vighenzi 2-15
San Lazzaro-Palazzolo (oggi ore 15)
Castellana-Uso United (ore 11.15)
Castiglione-Breno (ore 11.15)
Ciliverghe-Voluntas
Mario Rigamonti-Desenzano
Pavoniana-Darfo Boario
Travagliato-Sported Maris
Classifica: Voluntas 74, Desenzano 69, Vighenzi 67, Darfo Boario 57, Breno 56, Mario Rigamonti 55, Palazzolo 51, Sported Maris e Castellana 40, Ciliverghe 37, Pavoniana 36, Castiglione 28, Travagliato 22, Cazzago 17, San Lazzaro 11, Uso United 7
GIOVANISSIMI U15 COPPA MANTOVA
1ª giornata
Pegognaga-Asola 4-2
UT Marmirolo-Porto 1-2
Union Colli-Voltesi 4-4 (9-7 dcr)
San Lazzaro B-Borgo Virgilio 11-0
Serenissima-Redondesco 6-0
Polirone-Medolese 3-0
Poggese-Piccoli Pirati 1-0
Roverbellese-Union Villa 0-4
Curtatone-San Lazzaro A 2-4
2ª giornata (domani ore 10)
Sporting Club-Pegognaga (ore 10.30)
La Cantera-UT Marmirolo 0-3
Voltesi-S.Egidio S.Pio X (lunedì)
River-San Lazzaro B 3-1
Cannetese-Serenissima
Medolese-Quistello (giovedì)
Casaloldo-Poggese
Union Villa-Curtatone 5-3
San Lazzaro A-Roverbellese (lunedì)
3ª giornata (mercoledì)
Asola-Sporting Club
Porto-La Cantera (giovedì)
S.Egidio S.Pio X-Union Colli
Borgo Virgilio-River
Redondesco-Cannetese
Quistello-Polirone (6 maggio)
Piccoli Pirati-Casaloldo
Roverbellese-Curtatone (giovedì)
San Lazzaro A-Union Villa (4 maggio)
GIOVANISSIMI U14 COPPA MANTOVA
Seconda fase, 1ª giornata
River-San Lazzaro 0-5
Mantovana-UT Marmirolo 3-1
2ª giornata (domani ore 10)
Moglia-River (lunedì ore 20)
UT Marmirolo-Rapid Olimpia A
3ª giornata (mercoledì)
San Lazzaro-Moglia
Rapid Olimpia A-Mantovana