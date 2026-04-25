Campionati giovanili, il programma del weekeend

JUNIORES REGIONALE UNDER 19

Ultima giornata, oggi ore 15.30

Voluntas-Carpenedolo

Poggese-Esperia (ore 17.30)

Leoncelli-Governolese

Asola-San Lazzaro

Bagnolese-Sirmione Rovizza

Orceana-Soresinese

Pavonese-Sporting Club (ore 16)

Castelvetro-UT Marmirolo

Classifica: Voluntas 61, Poggese 59, Sporting Club 55, Orceana 52, Governolese 50, Pavonese 47, Carpenedolo 41, Asola e Castelvetro 38, Sirmione 37, Leoncelli 35, Bagnolese 34, Marmirolo 30, San Lazzaro e Soresinese 26, Esperia 25

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

Ultima giornata, oggi ore 16

Quistello-La Cantera 2-1

Union Colli Morenici-Mantovana

Sporting Pegognaga-Porto

Serenissima-River 2-5

Ostiglia-Roverbellese 0-0

Ceresarese-Segnate (ore 15)

Borgo Virgilio-Voltesi 5-4

Riposa: Gonzaga

Classifica: Porto 65, Mantovana 63, Gonzaga 58, Roverbellese 57, Quistello 54, Borgo Virgilio 52, Ceresarese 39, Voltesi 38, River 32, La Cantera 31, Ostiglia 27, Union Colli 23, Serenissima 21, Segnate 20, Pegognaga 5

JUNIORES PROVINCIALE CREMONA

Spareggio 1° posto, oggi ore 16

Castelverde-La Piccola Atene

(a Piadena)

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

Ultima giornata, domani ore 10

Roncadelle-New Team

San Michele-Montorfano Rovato

Passirano-Real Dor Brescia

Unitas Olympia-Desenzano

Uso United-Voluntas

Accademia Prevalle-Rezzato

Cazzagobornato-Sporting Chiari

Travagliato-Castiglione (ore 10.45)

Classifica: Desenzano e Rovato 77, Voluntas 70, Travagliato 50, New Team 46, Prevalle 45, Roncadelle, Cazzago e Real Dor Brescia 36, Uso United 35, Rezzato e San Michele 33, Unitas Olympia 30, Sporting Chiari 24, Castiglione 19, Passirano 12

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

Ottavi di finale, domani ore 10.30

Cittadella-Riccione

Colorno-Cus Parma

Imolese-Valsetta Lagaro

Lentigione-Colombaro

Monari Nasi-Sanmartinese

Montecchio-San Paolo

Stella-Castenaso

Viadana-Carpaneta Chero

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Ultima giornata, domani ore 10

Accademia Prevalle-Pavoniana

Castiglione-Rovato (oggi ore 17)

Gussago-Orceana

Soncinese-Pavonese

Sported Maris-Cellatica

Sporting Club-Vighenzi

Valtrompia-Ciliverghe

Verolese-Castelverde

Riposa: Quistello

Classifica: Cellatica 84, Vighenzi 72, Ciliverghe 67, Castiglione 66, Orceana 63, Pavoniana 60, Gussago 54, Sported Maris 53, Valtrompia 51, Pavonese 49, Verolese 39, Rovato 38, Soncinese 31, Prevalle 20, Sporting Club 10, Castelverde 8, Quistello 7

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

Ultima giornata, domani ore 10

San Lazzaro-La Cantera

Castellana-Medolese (oggi ore 17.30)

Asola-Borgo Virgilio

Serenissima-Pomponesco

Voltesi-Porto (oggi ore 16)

Mantovana-Rapid Olimpia

Polirone-Sporting Pegognaga 3-1

Riposa: Curtatone

Classifica: San Lazzaro 76, Borgo Virgilio 72, Castellana 64, Asola 59, Porto 56, Curtatone 52, Voltesi 46, Rapid Olimpia 43, Polirone 37, Serenissima 24, Pegognaga 19, Mantovana 14, Medolese e La Cantera 13, Pomponesco 7

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

Ultima giornata, domani ore 10

Città di Albino-Castiglione (oggi 17.45)

Gussago-Ciliverghe

Valcalepio Junior-Desenzano

Azzano-Castellana (ore 11)

Pavonese-Porto (ore 10.30)

Colognese-Rezzato

Concesio-Sported Maris

Pavoniana-Darfo Boario

Classifica: Città di Albino 74, Desenzano 67, Colognese 60, Sported Maris 54, Castiglione 48, Valcalepio Junior 46, Darfo Boario e Ciliverghe 44, Castellana 41, Pavoniana 40, Pavonese 38, Azzano 34, Gussago 33, Porto 15, Concesio 14, Rezzato 8

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

Ultima giornata, domani ore 10

Mario Rigamonti-Cellatica 3-0

Castiglione-Uso United (oggi ore 19)

Travagliato-Darfo Boario

Montorfano Rovato-Concesio

Ciliverghe-Voluntas Brescia

Palazzolo-Cortefranca

Valtenesi-Gavardo

Vighenzi-Valcalepio Junior

Classifica: Darfo Boario 81, Palazzolo e Mario Rigamonti 69, Vighenzi 67, Valcalepio Junior 50, Ciliverghe 47, Concesio 44, Castiglione e Valtenesi 41, Rovato 34, Uso United e Voluntas Brescia 30, Cortefranca 27, Cellatica 13, Gavardo e Travagliato 10

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

Recupero 29ª giornata

Rapid Olimpia-Orceana 1-2

Ultima giornata, domani ore 10

Offanenghese-Ripaltese

Porto-Asola (oggi ore 15)

Pavonese-Casalpusterlengo

Castelnuovo-Rapid Olimpia (10.15)

Orceana-Soncinese

Codogno-Castellana (ore 9.15)

San Lazzaro-Unitas Olympia

Sported Maris-Pianenghese

Classifica: Castellana 75, Sported Maris 72, Orceana 70, San Lazzaro 63, Offanenghese 54, Codogno 52, Soncinese 43, Ripaltese 42, Pavonese 39, Castelnuovo 38, Rapid Olimpia e Asola 34, Porto 20, Unitas Olympia 18, Casalpusterlengo 8, Pianenghese 7

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

Ultima giornata, domani ore 10

Cazzagobornato-Vighenzi 2-15

San Lazzaro-Palazzolo (oggi ore 15)

Castellana-Uso United (ore 11.15)

Castiglione-Breno (ore 11.15)

Ciliverghe-Voluntas

Mario Rigamonti-Desenzano

Pavoniana-Darfo Boario

Travagliato-Sported Maris

Classifica: Voluntas 74, Desenzano 69, Vighenzi 67, Darfo Boario 57, Breno 56, Mario Rigamonti 55, Palazzolo 51, Sported Maris e Castellana 40, Ciliverghe 37, Pavoniana 36, Castiglione 28, Travagliato 22, Cazzago 17, San Lazzaro 11, Uso United 7

GIOVANISSIMI U15 COPPA MANTOVA

1ª giornata

Pegognaga-Asola 4-2

UT Marmirolo-Porto 1-2

Union Colli-Voltesi 4-4 (9-7 dcr)

San Lazzaro B-Borgo Virgilio 11-0

Serenissima-Redondesco 6-0

Polirone-Medolese 3-0

Poggese-Piccoli Pirati 1-0

Roverbellese-Union Villa 0-4

Curtatone-San Lazzaro A 2-4

2ª giornata (domani ore 10)

Sporting Club-Pegognaga (ore 10.30)

La Cantera-UT Marmirolo 0-3

Voltesi-S.Egidio S.Pio X (lunedì)

River-San Lazzaro B 3-1

Cannetese-Serenissima

Medolese-Quistello (giovedì)

Casaloldo-Poggese

Union Villa-Curtatone 5-3

San Lazzaro A-Roverbellese (lunedì)

3ª giornata (mercoledì)

Asola-Sporting Club

Porto-La Cantera (giovedì)

S.Egidio S.Pio X-Union Colli

Borgo Virgilio-River

Redondesco-Cannetese

Quistello-Polirone (6 maggio)

Piccoli Pirati-Casaloldo

Roverbellese-Curtatone (giovedì)

San Lazzaro A-Union Villa (4 maggio)

GIOVANISSIMI U14 COPPA MANTOVA

Seconda fase, 1ª giornata

River-San Lazzaro 0-5

Mantovana-UT Marmirolo 3-1

2ª giornata (domani ore 10)

Moglia-River (lunedì ore 20)

UT Marmirolo-Rapid Olimpia A

3ª giornata (mercoledì)

San Lazzaro-Moglia

Rapid Olimpia A-Mantovana