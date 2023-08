Il Festival dei colli morenici ha chiuso la rassegna con l’omaggio a Callas

MONZAMBANO – Tra gli eventi nel territorio per l’estate dei borghi delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, c’è stato anche il concerto dell’Orchestra sinfonica dei Colli Morenici a Castellaro. Per la rassegna musicale del Festival dei Colli Morenici in note un “Omaggio a Maria Callas”, con tanto di soprano, voce narrante e piccola orchestra che ha segnato, di fatto, l’ultimo appuntamento della versione estiva della kermesse itinerante. Tra gli eventi andati in scena in questa prima parte d’estate, anche il concerto dello scorso 21 luglio, dedicato al maestro Ennio Morricone, in piazza Castello a Solferino, proprio a pochi passi dalla celebre Rocca, meglio conosciuta come Spia d’Italia e dal Memoriale della Croce Rossa, che il 22 agosto ospiterà le celebrazioni dell’anniversario della Convenzione di Ginevra che sancì la nascita dell’Organizzazione fortemente voluta da Henry Dunant.