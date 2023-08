Sta meglio il 16enne caduto dal motorino a Medole

MEDOLE – Sta meglio il 16enne che verso le 17 di domenica è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del proprio motorino. Il ragazzino, che era stato portato in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia, nella giornata di ieri sarebbe infatti stato dimesso dal maggiore noscomio bresciano dopo tutti gli accertamenti e i controlli da parte dei sanitari. Il giovane infatti si trovava in motorino con alcuni amici in via Nuvolari, quando avrebbe perso il controllo del ciclomotore finendo al suolo. A quanto pare il giovane non avrebbe indossato il casco e, battendo la testa sull’asfalto, è svenuto. A dare l’allarme gli amici che erano con lui in quel momento: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri per gli acceramenti del caso. Nel momento dell’incidente pare che il giovane fosse impegnato in un’impennata col motorino.