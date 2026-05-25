Marcaria. Scontro frontale tra auto e camion sulla SS 10, muore una 19enne

La dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione, un camion guidato da un uomo di 59 anni – un cittadino tunisino residente a Falerone, in provincia di Ascoli Piceno – stava viaggiando in direzione Bozzolo provenendo da Mantova. All’improvviso, l’improvviso scoppio di uno pneumatico ha reso il mezzo pesante del tutto incontrollabile. Il camion ha così invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Lancia Y guidata dalla 19enne. L’impatto frontale è stato inevitabile e devastante.