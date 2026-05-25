Marcaria. Scontro frontale tra auto e camion sulla SS 10, muore una 19enne

MARCARIA. Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di una giovane di soli 19 anni questa mattina, intorno alle ore 11.15, lungo la Strada Statale 10 nel territorio del comune di Marcaria. Si tratta di Laura Varliero, residente in paese.
La dinamica del sinistro
Secondo una prima ricostruzione, un camion guidato da un uomo di 59 anni – un cittadino tunisino residente a Falerone, in provincia di Ascoli Piceno – stava viaggiando in direzione Bozzolo provenendo da Mantova. All’improvviso, l’improvviso scoppio di uno pneumatico ha reso il mezzo pesante del tutto incontrollabile. Il camion ha così invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Lancia Y guidata dalla 19enne. L’impatto frontale è stato inevitabile e devastante.
I soccorsi e i rilievi
I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane automobilista. Il conducente del camion, rimasto illeso ma in evidente stato di shock, è stato trasportato in codice verde all’ospedale civile di Casalmaggiore per accertamenti.
I rilievi di legge sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di Marcaria, che si sono occupati anche della gestione della viabilità, pesantemente rallentata per consentire la rimozione dei mezzi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma della diciannovenne è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio di Mantova, dove nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico.