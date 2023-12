Incidenti stradali in provincia tra vigilia e Natale

MANTOVA Incidenti stradali in provincia tra la vigilia e il giorno di Natale. Il 24 a Castel Goffredo poco dopo le 15.15 in strada Contrada Poiano un’auto con a bordo una coppia di coniugi con il figlio è finita fuori strada in un fossato. A dare l’allarme è stato il figlio 11enne, uscito illeso dall’abitacolo, che è andato a chiedere aiuto nelle case vicine. Illeso anche il padre del ragazzino, mentre la madre, una 42enne, che era al volante del veicolo, è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata poi trasportata in ospedale. Una donna di 48 anni ha riportato dei traumi di media gravità in seguito a un’uscita di strada con la propria auto oggi, 25 dicembre, poco prima delle 18 in strada Ca Morino a Medole. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.