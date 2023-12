Intossicazione da monossido di carbonio: due casi nella serata del 23 dicembre

MANTOVA Due interventi per due casi di intossicazione da monossido nell’arco di un’ora. E’ successo nella serata del 23 dicembre fra le 21.15 e le 22 a Marmirolo e Castelbelforte. In entrambi i casi le persone che sono state soccorse accusavano i tipici sintomi dell’intossicazione da monossido. Sul posto 118 e vigili del fuoco. In entrambi i casi la presenza del gas killer sarebbe dovuta al malfunzionamento di un paio di stufette. Le persone intossicate sono state portate in ospedale per accertamenti ed eventuale terapia in camera iperbarica. Non risultano casi gravi.