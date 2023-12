Tenta il furto in Galleria Ferri. Scoperta, molla il bottino e scappa

MANTOVA Ha fatto qualche acquisto per poche decine di euro ma quando ha fatto per uscire è scattato l’allarme anti-taccheggio e per evitare guai ha abbandonato tutto sul posto dandosela a gambe. E’ successo ieri, giorno della vigilia di Natale, verso le 11 nel negozio Tigotà di Galleria Ferri. A tentare il furto di alcuni prodotti è stata una donna straniera, forse dell’Europa dell’Est. Questa appena scoperta con l’allarme anti-taccheggio del negozio, ha abbandonato il maltolto ed è fuggita prima ancora che le commesse intervenissero. Queste hanno comunque chiesto l’intervento di una Volante della questura. Gli agenti hanno raccolto la denuncia con la descrizione della malvivente, le cui ricerche non hanno dato esito.