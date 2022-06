Calcio giovani – Al Martelli la “Festa delle affiliate”: un successone

MANTOVA Davvero un bel pomeriggio, quello vissuto ieri da 150 bambini e ragazzi delle società affiliate al Mantova. Tutti al Martelli per celebrare, appunto, la “festa delle affiliate”, voluta dal responsabile del settore giovanile biancorosso Tommaso Mari e organizzata dallo staff di viale Te. Mantovana Junior, Sporting Pegognaga, Porto 2005, Quistello, Sporting Club, Bagnolese e Due Ponti: queste le società che hanno stretto un accordo di collaborazione col Mantova e i cui ragazzi si sono dati battaglia in appassionanti partitelle sul prato del Martelli. I piccoli hanno ricevuto il saluto del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, al quale hanno donato una maglietta firmata dai capitani delle squadre. Lo stesso sindaco ha ricevuto dallo sponsor del Mantova Ferrari una Hyundai elettrica in prova. Guest star Filippo Guccione, che si è cimentato in porta. Non sono mancate le premiazioni: a Gianluca Carretta del Pegognaga (miglior portiere); a Matilde e Aurora della Mantovana. Festa riuscita.