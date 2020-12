Lavoratore in nero e nessuna misura anti-Covid: chiuso un laboratorio tessile e titolare multato

POGGIO RUSCO Nella giornata di ieri i Carabinieri di Poggio Rusco, unitamente a personale dell’Ispettorato del lavoro, nell’ambito di una pianificata attività di controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Mantova e finalizzati al contrasto dello sfruttamento della manodopera e del rispetto delle normative anti-covid in prossimità delle imminenti festività natalizie, hanno eseguito un acceso presso una ditta tessile nel comune di Poggio Rusco. I Carabinieri, al loro arrivo, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore “in nero” poiché privo di qualsiasi contratto ed inoltre hanno verificato la mancata applicazione dei protocolli anti-covid con conseguente rischio di contagio per gli altri lavoratori. Al termine del controllo, in ragione della gravità delle contestazioni accertate, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 6000 euro.