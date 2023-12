Viadana – Un anno di grandi soddisfazioni per la Pro Loco: “Donati 5mila euro”

Viadana Pro Loco Viadana: quello stilato dai volontari riferito al 2023 è un bilancio estremamente positivo a testimonianza delle numerose iniziative, manifestazioni ed attività promosse dal sodalizio viadanese nel corso dell’anno che si sta per concludere.

«Per noi volontari – sottolineano dall’associazione – è stato un anno ricco di soddisfazioni, impegnativo ma davvero eccezionale. Non siamo abituati a scrivere certe cose ma i volontari stessi all’ultima riunione hanno chiesto che venisse reso pubblico il lavoro che ha fatto Proloco Viadana nell’arco di un anno». Non solo un impegno per rendere sempre più attrattiva la proposta degli eventi viadanesi nel corso dell’anno, ma anche l’attenzione a devolvere in beneficenza importanti risorse a favore di realtà del territorio: «Con il lavoro dei nostri volontari durante gli eventi, siamo riusciti a donare più di 5mila euro in beneficenza, grazie a questa somma diverse associazioni ed istituti hanno finanziato i loro progetti, tra cui Amurt Italia, Fucina XXIII, Istituto Figlie dell’Oratorio, Oratorio di Viadana, Associazione “Un po’ di Giochi”, Crescere Insieme, La Bügada ad Sigugnera e l’Osservatorio del Lambrusco. Inoltre, nel 2023 per 47 volte è stata concessa Casa Viadana, la sede della Pro Loco, ad associazioni che ne hanno richiesto l’utilizzo, ed abbiamo prestato seggiole, tavoli, palchetti e attrezzatura elettrica. Ringraziamo tutte quelle persone che al di fuori della nostra associazione, senza pretendere un grazie, hanno speso parte del loro tempo per sostenerci».

Lorenzo Costa