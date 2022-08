Scontro auto-moto sulla Sp 59 a Commessaggio: ferito un 16enne

COMMESSAGGIO – Incidente ieri pomeriggio a Commessaggio tra una moto ed un’auto: a restare ferito un 16enne del posto, Lo scontro sarebbe accaduto per una mancata precedenza sulla Sp59 all’altezza dell’intersezione con via Grande.

Mancavano una ventina di minuti alle 15 quando, in via Grande, una moto ed un’autovettura si scontravano. Nello specifico, almeno stando a quanto emerso dai rilevamenti dei carabinieri, il giovane a bordo di un Tracker 125 verde, e che stava in quel momento percorrendo via Grande, non avrebbe dato la precedenza all’auto – una SSangyong modello Korando che da Commessaggio procedeva in direzione di Viadana – condotta da un 50enne viadanese.

Impossibile purtroppo evitare la collisione con la due ruote che finiva a terra dopo lo scontro. Immediato l’arrivo dei soccorsi che vedevano giungere sul posto, oltre ai carabinieri, un’ambulanza. Dopo le prime medicazioni ricevute sul posto il 16enne veniva quindi trasferito in codice giallo all’ospedale di Cremona per le medicazioni necessarie: le sue condizioni non sarebbero, comunque gravi.

Illeso, invece, il 50enne alla guida della vettura: per lui solo un grande spavento.

Alcuni rallentamenti al traffico si sono registrati durante le operazioni di soccorso.