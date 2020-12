Week-end blindato: giro di vite anche dal questore per i controlli in città

MANTOVA Intensificazione dei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del Covid nel centro cittadino tra le 12, ora di pranzo, e le 20, orario di chiusura dei negozi, ovvero negli orari dello shopping. Questa l’ordinanza firmata ieri dal questore di Mantova Paolo Sartori al termine della riunione in prefettura del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico. Si tratta di un’ordinanza che si affianca a quella del sindaco Mattia Palazzi che ha disposto una serie di restrizioni per il fine settimana in città. L’ordinanza del questore ha invece carattere più operativo e riguarda l’attività delle forze dell’ordine in materia di rispetto dei provvedimenti per il contenimento del Covid, che in questi giorni a ridosso delle festività natalizie vedrà impegnate tutte le forze dell’ordine interessate dall’ordinanza, ovvero Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali.