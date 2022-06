Lo scarto come risorsa da valorizzare: la ditta Giovanardi lancia il filato acrilico riciclato

VILLIMPENTA / MILANO – Il Salone del Mobile di Milano ha stabilito un successo secondo solo a quello del 2019, un vero toccasana per l’intero sistema dell’attrattività. L’effetto socio-economico che ne è derivato, a conti fatti, potrebbe essere addirittura superiore a quello delle passate edizioni. Ma oltre ai dati economici, c’è stato un effetto traino per ridare importante ottimismo, nel segno dell’innovazione. Tra gli espositori protagonisti c’era anche la Giovanardi di Villimpenta, che ha proposto un nuovo modo di concepire e vivere gli spazi indoor e outdoor basato sul rispetto per l’ambiente, nondimeno sull’esaltazione del comfort e sulla celebrazione del design, presentando al pubblico “Raytent”, il filato acrilico riciclato per tessere il futuro. Raytent è infatti il primo filato acrilico tinto in massa di riciclo pre-consumo, certificato ReMade in Italy, nato per recuperare gli scarti di produzione della tenda da sole attraverso un processo che utilizza meno acqua, meno prodotti chimici e limita fortemente le emissioni di CO2. Una tecnologia sviluppata in Giovanardi per ridurre l’impatto sul pianeta e garantire un futuro più sostenibile. Gli articoli tessili che derivano da questo processo virtuoso vanno a comporre oggetti d’arredo sviluppati con importanti partner del mercato. Un’area di rilievo è stata quella dedicata ai tappeti indoor/outdoor realizzati con la collezione di filato Raytent Yarn, dove i visitatori hanno potuto toccare con mano, tra le varie proposte, i tappeti Made in Italy realizzati da Mariantonia Urru, antica tessitura sarda che rappresenta uno dei pochi laboratori artigianali tessili rimasti in Italia. Nell’allestimento sono stati presentati anche i nuovi pannelli fonoassorbenti Soundflex, del brand Tensilence, di Giovanardi, che per la prima volta sono rivestiti di tessuto riciclato Raytent. Ma Raytent ha abbracciato anche il mondo dell’illuminazione con una lampada a terra dotata di paralume realizzato in tessuto riciclato Raytent. Infine le collezioni Irisun Living di Giovanardi, che rappresentano il perfetto connubio tra forma e contenuto, design e qualità. Tessuti innovativi pensati per arredare gli spazi indoor e outdoor con soluzioni cromatiche fresche e materiali esclusivi per un comfort contemporaneo. Il progetto Raytent è un brand di green economy, che tratta lo scarto come una risorsa da valorizzare. Attraverso un processo di up-cycling, gli sfidi delle tende da sole vengono recuperati, trasformati in fibra riciclata e mescolati con fibra vergine. Il risultato è un filato composto dal 50% di fibra riciclata, realizzato mediante un procedimento che impiega meno acqua, riduce l’utilizzo i prodotti chimici ed emette meno CO2.

Matteo Vincenzi