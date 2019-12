Malore fatale nella sala giochi: muore un 59enne

ROVERBELLA Stava giocando alla slot machine quando ha cominciato a sentirsi male. Allora è andato verso il bar ma non ha fatto in tempo ad arrivarci perché è crollato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori subito intervenuti: non c’era più niente da fare per un uomo stroncato da un infarto poco prima delle 18 di oggi, venerdì 20 dicembre, all’interno della sala slot Barcollo Montecarlo di via Benati a Roverbella. La vittima è un 59enne di Marmirolo. L’uomo si trovava neklla sala slot quando, sentendosi male, si è avviato verso l’uscita diretto al bar annesso alla sala slot, ma è crollato appena uscito dall’area delle slot. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti in seguito i carabinieri della stazione locale.