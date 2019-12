Settanta agricoltori e tre sindaci alla cena del Consorzio Parmigiano-Reggiano

BONDENO (Gonzaga) – Come ormai da tradizione anche vicino a Natale il Consorzio Mantovano del Parmigiano Reggiano, ha organizzato la tradizionale cena degli auguri alla quale hanno partecipato tutti i rappresentanti di tutti i ventuno caseifici facenti parte il Consorzio. La cena che ha visto una affluenza record di oltre settanta partecipanti, si è svolta come sempre presso l’azienda Agricola Bigi a Bondeno di Gonzaga. Tra i presenti il Direttore Generale del Consorzio, Riccardo Deserti, il responsabile della sezione mantovana, Aldo Bianchi, e tre sindaci del territorio dove si produce il Parmigiano Reggiano, Matteo Zilocchi (Pegognaga), Elisabetta Galeotti, (Gonzaga) e Roberto Lasagna (San Benedetto Po). Fra i vari interventi molto apprezzato è stato quello di Matteo Zilocchi che ha ribadito come i sindaci siano «i primi tifosi del Parmigiano-Reggiano, sinonimo di un’idea di territorio unico nel suo genere che abbiamo il dovere di sostenere». Evento centrale della serata è stato il passaggio della presidenza della sezione dal consigliere Sergio Frignani e Cristian Odini. La serata è stata condotta da Wainer Mazza e da Roberto Guaiumi .