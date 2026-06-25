Mantova, piano asfalti e ponti: la Provincia stanzia oltre due milioni di fondi propri

MANTOVA Il Consiglio Provinciale di Mantova ha approvato la terza variazione del DUP 2026-2028, sbloccando oltre 2,28 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di diverse strade provinciali, tra cui la Tangenziale Sud e la Sp 236 bis, grazie a fondi propri di bilancio. Il provvedimento ha inoltre confermato la capacità assunzionale dell’ente grazie a una spesa per il personale del 14,51%, ampiamente sotto i limiti di legge, e inserito l’affidamento del nuovo Servizio di Tesoreria.

Con i voti a favore della maggioranza e l’astensione della minoranza, sono passate le seguenti modifiche:

per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale per il triennio 2026 -2028, vi è un aggiornamento degli spazi finanziari della spesa di personale, alla luce dell’approvazione del Rendiconto 2025, e al nuovo conteggio dei valori soglia, da cui risulta che l’Ente ha una percentuale del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale 2025, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati 2023-2025, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, pari al 14,51 %, pertanto si colloca al di sotto del valore soglia previsto dall’art. 4, comma 1, del DM 11 gennaio 2022;

nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026 – 2028, nell’annualità 2026 vengono inseriti due nuovi interventi: la manutenzione straordinaria del corpo stradale con interventi di risanamento – Reparti 1 e 4 per 1.140.000,00 euro, finanziati con Fondi propri di bilancio dell’ente e la manutenzione straordinaria del corpo stradale con interventi di risanamento de Reparti 1, 2, 3 e 5 per 1.140.000,00 euro, sempre finanziati con Fondi propri di bilancio della Provincia

(tra i tratti su cui si interverrà, come ricordato dal Consigliere Enrico Volpi, la Sp 236 bis in località Malpensata, la Sp 59 a Viadana a Squarzanella e casaletto, il ponte tra Dosolo e Pomponesco, la tangenziale sud a Mantova, la Romana tra Pietole e San Biagio, l’ex statale 482 tra Olmolungo e Valdaro, la sp 41 a San Siro di San Benedetto, la Sp 35 tra Quatrelle e Felonica, ecc. ecc.).