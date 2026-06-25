Aggredisce i poliziotti per far fuggire il fidanzato, arrestata

MANTOVA. Aggredisce i poliziotti a calci e pugni per consentire la fuga del fidanzato: una giovane donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata nel pomeriggio di lunedì scorso dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo alla stazione e l’aggressione

L’episodio si è verificato intorno alle ore 16:30 nei pressi della stazione ferroviaria di Mantova, area monitorata nell’ambito di una strategia di intensificazione del controllo del territorio. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato uscire da un locale pubblico un uomo, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e hanno deciso di fermarlo. Durante le procedure di identificazione, la compagna dell’uomo si è scagliata improvvisamente e con violenza contro gli agenti con il chiaro intento di favorire la fuga del compagno.

Le minacce in Questura e l’arresto

I poliziotti sono riusciti a fatica a contenere l’agitazione della donna che, una volta fatta salire a bordo dell’autovettura di servizio, ha continuato a colpire i vetri dell’abitacolo con calci e pugni. La condotta violenta è proseguita anche all’interno degli uffici della Questura, dove la giovane ha indirizzato pesanti minacce di morte agli operatori. Considerata la gravità dei fatti, l’indagata è stata tratta in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giorno successivo, il Giudice ha convalidato l’arresto applicando nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.