Ospedale Oglio Po: dopo il punto nascite a rischio il laboratorio analisi

Oglio Po Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, gli appelli di amministratori locali e consiglieri regionali, le svariate richieste dei cittadini e le manifestazioni pubbliche organizzate nelle piazze, il presidio ospedaliero di Casalmaggiore che tuttora, offre servizio al territorio cremonese, parmense e a quello mantovano, potrebbe perdere anche, oltre al punto nascite non più presente, un’ulteriore funzione, quella servita dal laboratorio analisi attualmente in essere all’interno della struttura sanitaria. Da alcune indiscrezioni interne emerse in queste ultime settimane parrebbe infatti profilarsi la possibilità per il laboratorio analisi dell’Oglio Po di un trasferimento all’ospedale Maggiore di Cremona, il quale, dovrà essere demolito e sostituito con una nuovissima struttura progettata dall’architetto e designer italiano Mario Cucinella. Si stima che la maxi opera, a tal proposito, possa essere pronta nel 2030. La preoccupazione per gli utenti del presidio ospedaliero di Vicomoscano rimane pertanto alta, poiché la venuta meno di un simile servizio oltre a comportare disagi e difficoltà, svaluterebbe per l’ennesima volta, una struttura che al contrario, secondo molti cittadini e collaboratori, necessiterebbe di un investimento stratificato. Timori e perplessità che raggiungerebbero anche il personale sanitario, visto che un trasferimento del laboratorio potrebbe in egual maniere richiedere uno spostamento dell’unità operativa impiegata all’interno del reparto.