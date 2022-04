Una ripresa contenuta dei reati dopo il lockdown

MANTOVA Un anno di attività in cifre della Polizia di Stato vede un aumento contenuto dei reati, considerando comunque che le statistiche dell’anno precedente erano fortemente influenzate dai periodi di lockdown. Sotto il profilo della prevenzione e dell’ordine e della sicurezza pubblica nel corso dell’anno sono stati emesse dall’Ufficio di Gabinetto 566 ordinanze per la pianificazione in via ordinaria di altrettanti servizi disposti a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. L’Upg e Sp ha effettuato i controlli di 14.862 persone e 6.163 veicoli). Gli operatori hanno risposto a 10.400 chiamate di intervento non soltanto per attività di repressione della criminalità ma anche di prossimità e vicinanza alle persone in difficoltà, in questa attività coadiuvati anche dai Poliziotti di Quartiere. La Digos ha dedicato particolare attenzione all’attività informativa volta ad individuare e prevenire eventuali criticità sul fronte del movimentismo, garantendo a tutti la libertà di manifestazione del pensiero ma anche la libera espressione del dissenso, sempre e comunque nel rispetto delle regole. L’attività della Squadra Mobile ha portato al sequestro di circa 379 Kg di stupefacente, di cui 280 nell’operazione Smoke Truck dell’ottobre 2021. Sul fronte “rapine” sei pregiudicati arrestati per tre episodi. Intensa, anche l’attività per i “codici rossi” con 82 casi di violenza di genere trattati. La Divisione Polizia Anticrimine ha eseguito 27 provvedimenti di Ammonimento per stalking, 92 Avvisi Orali e 88 Fogli di Via Obbligatori. Il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, ha eseguito 3.703 foto-segnalamenti per immigrazione e 652 ordinari; 61 rilievi su scena del crimine e 230 riprese in servizi di ordine pubblico. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito 13 provvedimenti di sospensione temporanea delle licenze ex articolo 100 Tulps a carico di locali pubblici. In sensibile aumento le richieste di passaporti (circa 7200 pari al +13%). Trattate 1870 pratiche per armi. L’Ufficio Immigrazione ha rilasciato oltre 17500 permessi di soggiorno (+14%); oltre 1000 istanze di riconoscimento dello status di cittadino italiano. Inoltre 58 espulsioni notificate, 55 ordini del Questore-, 332 dinieghi/revoche di titoli di soggiorno. Mole di lavoro aumentata con l’accoglienza di profughi dall’Ucraina. Per la Sezione di Polizia Stradale, oltre 1550 pattuglie hanno controllato 15.104 persone e 13.330 veicoli. Elevate 6.118 contravvenzioni al codice della strada, 323 patenti ritirate, 295 incidenti rilevati. La Polizia Postale ha denunciato 97 persone in prevalenza per frodi informatiche/ commercio elettronico e clonazioni di sistemi di pagamento elettronico). In sensibile aumento le querele per reati subiti durante l’utilizzo dei social network. La Polizia Ferroviaria: ha identificato 10.900 persone con l’impiego di 320 pattuglie a bordo dei convogli.