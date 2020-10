Ostiglia – Intitolata a Giovanni Bonventi la nuova sede della Cgil

OSTIGLIA Inaugurazione ieri mattina per la nuova sede della Cgil di Ostiglia, dedicata alla figura di Giovanni Bonventi, storico esponente della Resistenza, fondatore a Ostiglia della sede del Pci e generale della Cgil mantovana nel 1947.

Una inaugurazione che ha visto la presenza, accanto al sindaco Valerio Primavori e al vice Omero Vinciguerra, del segretario provinciale Cgil Daniele Soffiati, dei familiari di Bonventi tra cui il figlio Rodolfo e il nipote Luca , dei dirigenti locali della Cgil, del segretario dello Spi Cgil di Mantova, Carlo Falavigna e di quello dello Spi regionale Valerio Zanolla.

Una sede più funzionale e moderna di quella di via Cavour quella inaugurata ieri in via Piave, composta da 7 uffici e uno spazio accoglienza disposti su circa 200 metri quadrati. La sede della Cgil, comunque, è già attiva da qualche mese con i servizi Inca e Caaf e la presenza delle categorie.