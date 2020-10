Poggio Rusco – Baby vandali, presto i responsabili

POGGIO RUSCO Gli autori degli spiacevoli atti vandalici di alcuni giorni fa a Poggio Rusco stanno per essere identificati; come ha confermato lo stesso sindaco Fabio Zacchi gli elementi raccolti porteranno all’individuazione dei responsabili e, anche se alcuni di loro avrebbero già contattato le persone danneggiate per scusarsi, saranno comunque previste delle sanzioni.

L’intento comunque, è quello che ci ha confermato lo stesso primo cittadino, sarà quello di punire nella giusta misura ma soprattutto di educare: l’amministrazione è infatti in stretto contatto con gli inquirenti e intende far seguire all’identificazione dei responsabili un incontro con le famiglie per definire un percorso comune di recupero sociale dei ragazzi coinvolti.

I fatti risalgono allo scorso weekend e avevano generato una lunga discussione anche sui social: un gruppo di ragazzini, appena adolescenti, avrebbe preso di mira un’anziana donna con una serie di dispetti sempre più pesanti comprensivi di lancio di pietre e petardi nel giardino dell’abitazione della medesima. Ma soprattutto i baby vandali se la sarebbero presa anche con l’abitazione di una vicina che aveva preso le difese dell’anziana, con un lancio di sassi che aveva infranto la vetrata della cucina. Da qui il Comune si era attivato e con esso anche i Carabinieri: è comunque molto significativo, questo va precisato, che alcuni di questi ragazzi si siano voluti scusare personalmente per quanto fatto ma, come ha precisato lo stesso sindaco, vi saranno conseguenze legali per la loro condotta.