Pagamento utenze e aiuti alle famiglie, Borgo Virgilio attiva un nuovo bando

BORGO VIRGILIO – Il Comune di Borgo Virgilio ha indetto un secondo bando per l’assegnazione di contributi economici finalizzati al pagamento delle utenze domestiche a sostegno dei cittadini in stato di bisogno, prevalentemente colpiti dall’emergenza Covid-19.

Le domande potranno essere presentate da lunedì 11 gennaio a sabato 13 febbraio 2021.

«Le istanze d’accesso – riferisce l’assessore ai Servizi sociali Teresa Amatruda – dovranno essere presentate in modalità cartacea presso l’ufficio servizi sociali solo su appuntamento, chiamando i numeri 0376/283012 o 0376/283024, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12». Per maggiori informazioni in merito ai requisiti richiesti e per scaricare il modulo di domanda si può consultare il portale al link https:// www. borgovirgilio. gov. it/ servizi-sociali/ emergenza- coronavirus/2%C2%B0-bando-contributi- economici- per- le- utenze- domestiche. Contestualmente l’amministrazione ricorda che è ancora aperto il bando per assegnare contributi a fondo perduto per i commercianti colpiti dalle chiusure imposte dalle restrizioni governative per contenere il Covid, che tante perplessità stanno destando, considerando che la speranza di vedere qualche primo effetto sull’andamento della curva epidemiologica non ha al momento sortito gli effetti annunciati.

La somma elargita, per ciascun operatore, sarà al massimo di 600 euro, secondo criteri stabiliti nel bando. Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al Comune tramite mail o a mezzo Pec, è stato prorogato a venerdì 15 gennaio.

«Con questa iniziativa – evidenzia il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti – l’amministrazione intende sostenere quelle attività duramente colpite dal lockdown, che sono importantissime nel nostro tessuto socio-economico».

Anche ieri, intanto, i cittadini che si erano prenotati hanno potuto effettuare presso il “drive-through” di Romanore i test antigenici rapidi per verificare la positività o meno al Covid-19 nell’ambito del progetto coordinato dal dottor Paolo Costa e avvallato dall’interno Consiglio di Borgo Virgilio.

Alla postazione drive-through è necessario recarsi in auto. Il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dal mezzo. Il personale sanitario, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.

Il servizio, che durerà tre mesi, entrerà definitivamente a regime dal prossimo 11 gennaio e sarà essenziale per dare una mano alla popolazione.