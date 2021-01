Libri e feste natalizie: binomio di continuo successo

MANTOVA – l filo rosso che unisce i gestori delle librerie mantovane è rappresentato da una visione complessivamente positiva dell’anno e dell’ultimo periodo in particolare, data dall’opportunità di restare aperti durante l’emergenza sanitaria, come esercizi commerciali di prima necessità. La lettura è diventata più che mai genere di di conforto, rifugio e svago per i difficili momenti di questi mesi.

Anche come dono per le ricorrenze festive, il libro è rimasto un saldo punto di riferimento. E il nuovo anno promette diverse uscite interessanti, in grado di animare il mercato di settore.

“Questo Natale – spiega Chiara Valentini di Mondadori Bookstore Mantova – è stato molto diverso da quello cui siamo abituati, ci riteniamo soddisfatti , il libro è rimasto un prodotto ricercato, soprattutto come regalo durante le feste. In generale narrativa e romanzi sono i generi che maggiormente funzionino. Tra i libri più venduti nel nostro store ci sono l’ultimo lavoro di Ken Follett “Fu sera e fu mattina”, “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin e il giallo di Joël Dicker “L’enigma della camera 622”. Ma bene vanno anche le opere di Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero su Dante.

Tra i titoli più attesi e di sicura pubblicazione per il 2021 si attendono nuove uscite per la stimata firma italiana Ilaria Tuti, Gherardo Colombo e Liliana Segre sulla questione ebraica, Alicia Giménez Bartlett con le indagini di Petra Delicado, Roberto Costantini e si spera arrivi una novità da Stefania Auci, dopo il successo de “I leoni di Sicilia”.

Tanto e ritrovato interesse per la lettura è quello constatato da Andrea Fiorini, della libreria Leggi e Sogna di Porto Mantovano. Sempre apprezzata è la saga di Harry Potter, che ripete il successo ad ogni passaggio televisivo e può comunque ormai essere considerata un classico per cui l’interesse rimane costante, così come tra i libri più venduti risulta l’ultimo lavoro di J. K. Rowling, “L’Ickabog”, storia di un paese perfetto, con l’unica misteriosa minaccia che arriva da una creatura fantastica, affrontata da un coraggioso manipolo di ragazzini.

Compare tra i titoli più richiesti anche il volume sulla storia di Roma di Alberto Angela, quello di Isabel Allende, “Donne dell’anima mia”, scritto nel quale l’autrice riflette circa le proprie origini e scelte di vita, “Io sono l’abisso” di Donato Carrisi e, tornando ai più piccoli, le “Sei storie di Natale” della scrittirce Valentina Camerini.

In merito alle prossime attese uscite, Fiorini annovera Lucinda Riley, con le sue narrazioni di imprese al femminile e, a breve, il giallo di Ilaria Tuti, con “Luci della notte” .

Quello appena trascorso è senza dubbio stato un perido natalizio differente da tutti gli altri, come specifica Edoardo Agosti, del Libraccio Mantova. Nei giorni in fascia gialla, Agosti segnala una fortissima affluenza di pubblico in libreria, rallentata nelle fasi di fascia arancione. Ma fondamentale è stato per l’attività rimanere aperta, come bene essenziale.

Oltre ai già citati “Cambiare l’acqua ai fiori” e “L’ultimo giorno di Roma”, nel top della classifica di vendite sfilano l’ultimo libro di Benedetta Rossi “Insieme in cucina”, impossibile d’altra parte non avere un cenno gastronomico, e il più recente lavoro di Massimo Gramellini “C’era una volta adesso”. Altri comunque assai richiesti sono il seguito di “M”, del vincitore del premio Strega Antonio Scurati, l’opera di Barack Obama “Una terra promessa” e il tomo della scrittrice di origine mantovana Daniela Raimondi “La casa sull’argine”.

Alcuni suggerimenti, infine, tra le recentissime uscite: Serena Dandini con “La vasca del Führer”, il mantovano Luca Azzolini con la trilogia ispirata alla serie televisiva “Romulus”, Nicola Lagioia con “La città dei vivi” e , tra i saggi, il volume di Riccardo Falcinelli “Figure” e le proposte legate al mondo dell’Oriente, come i lavori di Laura Imai Messina. Tra i titoli per ragazzi anche il libro di Corrado Augias “Guarda!”, con le storie di cento artisti.

Non resta che augurare a tutti buona lettura, anche dopo le feste natalizie. (Ilperf)