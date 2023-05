Vatican Chapels Still Alive a “Lo Squero”

ASOLO In occasione dell’inaugurazione della Biennale di Architettura, sabato 20 maggio all’Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia va in scena il concerto con il pianista e compositore Antonio Fresa, già ospite della passata stagione concertistica, insieme a Ninon Valder, che oltre ad essere una celebre flautista e cantante è una delle pochissime bandoneoniste donna conosciute.

Intitolato Vatican Chapels Still Alive, il concerto vede in scaletta i brani di Antonio Fresa tratti dalle Soundtrack Experience di The Borges Labyrinth e Vatican Chapels rielaborati per pianoforte, bandoneon, flauti e voce.

Il percorso di ascolto, che esplora e racconta il legame tra i luoghi dell’arte e la musica, prende avvio dall’esperienza che ha consentito il primo incontro tra i due musicisti, avvenuto per un progetto di sonorizzazione del Labirinto Borges, nell’isola di San Giorgio a Venezia. Questa installazione sonora, che tuttora è presente a San Giorgio, prevede un percorso dei visitatori attraverso il labirinto guidati da una colonna sonora in cuffia appositamente composta da Antonio Fresa. Una suite per bandoneon ed orchestra, eseguita e registrata dall’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia con Ninon Valder al bandoneon. Da questo incontro è scaturita una proficua collaborazione artistica tra i due musicisti, tra cui la composizione a quattro mani per due documentari per la tv francese Arte e alcuni concerti tra Parigi, Roma e Venezia.

Vatican Chapels, a soundtrack experience è la colonna sonora con le musiche composte da Antonio Fresa per le audioguide delle Vatican Chapels, le dieci cappelle della Fondazione Giorgio Cini, costruite come padiglione della Città del Vaticano diffuso, sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, in occasione della Biennale di Architettura 2018. Il progetto musicale è la colonna sonora delle audioguide, oltre che un disco pubblicato a giugno su tutte le piattaforme digitali e presentato live per la prima volta il 3 settembre, in occasione dell’uscita del CD. L’aspirazione di Vatican Chapels, a soundtrack experience è creare emozioni attraverso la musica per i visitatori che ascoltano le audioguide, promuovere l’incanto suggestivo delle Vatican Chapels e del bosco dell’Isola di San Giorgio Maggiore e far conoscere questo patrimonio di architettura e bellezza naturale, in altri contesti di interesse culturale.

Il concerto Vatican Chapels Still Alive offre un’esperienza di musica composta e suonata per raccontare i luoghi, le immagini, le opere. Una vera e propria realtà aumentata…dalla musica, dai suoni, senza l’uso di visori e tecnologia. Una musica che racconta natura e architettura, un concerto che somma bellezza alla bellezza unendo arte ed esperienza culturale.

La stagione dei concerti 2023 è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e da Bellussi Spumanti, Centro Marca Banca, Massignani & C., Pro-Gest Group, Zanta pianoforti, Zoogami.

Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare la Fondazione Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.