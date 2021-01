Emergenza Covid a Canneto: Comune pronto a proseguire con gli aiuti

CANNETO – Sono numerose le misure economiche adottate di recente dal Comune per sostenere enti, associazioni, cooperative e fondazioni operanti nel terzo settore durante l’emergenza epidemiologica che non accenna a rallentare. «Nel corso dell’ultima Giunta del 2020 – spiega il sindaco Nicolò Ficicchia – si è andati a varare una manovra di 37mila euro a favore degli enti che operano sul nostro territorio: si è voluto sostenere in primis la locale casa di riposo, Fondazione “Casa Leandra”, che è stata messa a dura prova dal virus alla stregua di molte altre Rsa essendo gli anziani i soggetti più fragili ed indifesi nei confronti della pandemia. Un sostegno concreto all’ente socioassistenziale più rilevante della nostra comunità è parso doveroso per ciò che lo stesso rappresenta per le molte famiglie che coinvolge, per le persone fragili che accudisce e di cui si prende cura. Si è voluto poi sostenere – continua il primo cittadino – la Parrocchia di Sant’Antonio Abate che, anche attraverso la locale Caritas, non si è sottratta al sostegno dei più bisognosi e, visto l’evolversi della situazione economica, non potrà che essere un importante agente nel panorama sociale del prossimo futuro della nostra Comunità. Un altro beneficiario di questa azione amministrativa è la Società cooperativa sociale Onlus “Pier Giorgio Frassati” che riceverà un contributo straordinario finalizzato. Anche la “Fuorigioco” Onlus, da sempre impegnata nello sport con fini sociali, è stata individuata come meritevole di un contributo comunale. Infine, si è voluto sostenere la Società Cooperativa Sociale Onlus “Agorà”, che dal 1992 eroga servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi a favore di persone diversamente abili, anziani e minori nel territorio mantovano, cremonese, viadanese e casalasco. I contributi – conclude Ficicchia – hanno la finalità di poter garantire il mantenimento o l’introduzione di nuovi servizi sul nostro territorio o, comunque, a favore dalla cittadinanza. Nel caso della Cooperativa Agorà, il sussidio comunale sarà utile a permettere la prosecuzione dell’importante servizio di cui alcuni utenti cannetesi risultano già fruitori”.