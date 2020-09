Per il pulmino scolastico di Casaloldo sanificazione ogni giorno

CASALOLDO – A Casaloldo rientro a scuola senza particolari problemi con il rispetto di tutte le accortezze e disposizioni antivirus adottate. Inoltre per garantire la massima sicurezza, l’amministrazione comunale si è presa in carico la sanificazione del pulmino dopo ogni viaggio, la consegna giornaliera delle mascherine – fornite alla protezione civile durante il lockdown – a tutti i bambini sotto i 6 anni e il triage ad ogni bambino che sale sul mezzo.

La sanificazione degli ambienti scolastici spetterà al Comune per quanto riguarda gli orari pomeridiani del doposcuola. L’amministrazione si è impegnata pure nei confronti dell’asilo nido gestito dall’associazione “Spazio famiglie e bambini”, con un contributo straordinario di 5mila euro e il posizionamento all’interno della struttura del condizionamento, cosa che ha permesso di proseguire l’attività fino al 14 di agosto e di ricominciala in modo adeguato dal 1 settembre.

Gli uffici comunali hanno inoltre completato tutte le necessarie pratiche per aderire al bando regionale Nidi Gratis che consentirà alle famiglie con i necessari requisiti di vedersi azzerata la retta fin dal primo mese di frequenza.

La mensa per i bambini iscritti al nido e residenti in paese sarà gratuita. L’amministrazione sta poi approntando il piano diritto allo studio sulla scorta delle indicazioni delle insegnanti e della dirigente scolastica: il piano sarà portato in consiglio entro fine anno. E per quanto riguarda l’uso della struttura scolastica durante le votazioni per il referendum del 20 e 21 settembre, il Comune ha compiuto ogni sforzo al fine di poterla rendere disponibile già a partire dal martedì successivo e non, come in altre scuole, dal mercoledì. Il personale comunale opererà pertanto il prima possibile per sgomberare le aule, mentre una ditta esterna certificata provvederà in serata a sanificarle. (rlf)