Soluzioni innovative per l’economia circolare, dal 13 al 21 novembre maratona digitale

MANTOVA Si terrà dal all’interno di “Climathon 2020” (https://climathon.climate-kic.org/) l’Hackathon “Circular Economy – Climathon 2020. Promossa da PromoImpresa – Borsa Merci, con il Comune di Mantova all’interno dello sviluppo di Mantova Hub, la maratona digitale punta a individuare soluzioni creative secondo logiche proprie dell’Economia Circolare. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Mantova: Laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità” sostenuto da Fondazione Cariverona e promosso/realizzato da Camera di commercio (Ente Capofila), Provincia e Comune di Mantova, Politecnico di Milano, Unimore, PromoImpresa – Borsa Merci, FOR.MA, Istituto Sanfelice (Istituto capofila della rete LTO Mantova) e Istituto Manzoni (Istituto capofila della Rete Alternanza/PCTO della provincia di Mantova). Il tutto gode dell’importante supporto tecnico scientifico del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia.

Ospiti d’eccezione importanti realtà del territorio che metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità per affiancare i team nello sviluppo delle proposte.

Ai partecipanti sarà chiesto di lavorare in team per ideare, progettare ed eventualmente prototipare soluzioni innovative per rispondere alle sfide lanciate da aziende in diversi ambiti di intervento, accomunate dalla volontà di ridurre l’impatto ambientale di processi e prodotti.

L’Hackathon si concentrerà su temi dell’ecodesign, dell’approvigionamento di materiali e risorse, dell’utilizzo efficiente delle risorse nella produzione, della gestione dei rifiuti, dei trasporti e della distribuzione, della comunicazione, sensibilizzazione, formazione e informazione.

Le problematiche oggetto di studio saranno presentate da aziende e soggetti coinvolti nella gestione del territorio mantovano.

L’Hackathon si rivolge a studenti universitari, neolaureati, architetti, designer, pianificatori, informatici, sviluppatori, maker, economisti/manager, esperti di comunicazione, ricercatori, docenti, professori di Istituti Superiori e CFP, innovatori, professionisti, esperti e altre figure professionali che operano nel settore della progettazione, della fabbricazione digitale e delle logiche connesse alla green & circular economy.

La partecipazione è totalmente gratuita ed è aperta a massimo 24 partecipanti.

Per partecipare alla Call è necessario compilare e trasmettere entro sabato il modulo on line https://forms.gle/eZJqwWy3WCo7HqCz8, allegando il curriculum in formato Europass e la copia di un documento di identità.

Tutte le soluzioni presentate dai team saranno valutate da una commissione di esperti che selezionerà tre progetti vincitori (in palio premi da 500 a 1500 euro).