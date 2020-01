Calcio Eccellenza – Governolese, Consiglio per pianificare le mosse future

Governolo Finito il mercato, ripartita l’attività agonistica, la Governolese ieri sera ha vissuto un’altra lunga nottata di discussioni, come sempre accade nelle riunioni del Consiglio. Si è andati avanti sino a tarda sera: all’ordine del giorno in casa dei Pirati la pianificazione della prossima stagione; giochi fatti sul fronte tecnico fino a maggio (ora tocca, insomma, ad allenatore e giocatori raggiungere la miglior posizione possibile), bisogna già iniziare a riflettere sul da farsi in vista dell’estate.

Come da prassi, il direttore generale Fausto Cominotti (che in queste ultime stagioni si è guadagnato a suon di risultati la fiducia di patron Marzio Guernieri) si è presentato “dimissionario”, come accade per tutte le cariche societarie dei rossoblù, per discutere di fronte ai soci la propria posizione, e valutare tutti assieme se è il caso di proseguire il rapporto, o meno. Il periodo di riflessione era iniziato ufficiosamente già da qualche tempo, si avvicina il momento del dunque. Nessuno scenario è ovviamente escluso, neanche quello di una riconferma in sella. Per rilanciare, magari, il progetto al fine di raggiungere qualche traguardo più ambizioso. Ma c’è anche la possibilità che l’esperto dirigente possa fare le valigie (soprattutto in direzione Suzzara, dove c’è voglia di grande calcio, ma anche l’opzione Curtatone non sarebbe da scartare): un futuro tutto da scrivere, insomma. Anche perchè va sottolineato che nessuna decisione è stata presa.