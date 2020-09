Causa covid, parte del Classico farà lezione in Teresiana

MANTOVA – Il Comune aveva dato la propria disponibilità, e adesso si è presentata l’occasione per mantenere la parola data. Alcune classi del liceo classico “Virgilio” troveranno infatti una nuova location. Ma senza dover fare invero troppa strada, dal momento che l’amministrazione ha messo a disposizione le sale della contigua Biblioteca Teresiana.

La richiesta è partita dalla Provincia che detiene la responsabilità per gli istituti di ordine superiore. In particolare il liceo classico di via Ardigò ha manifestato la necessità di avere spazi aggiuntivi per ospitare alcune classi. Inizialmente la dirigenza aveva speso disponibilità a fornire lezioni standard all’interno dello storico plesso solo per le classi prime, seconde e quinte.

In aggiunta, per fare quadrare le necessità della scuola con i dettati ministeriali e le disposizioni in materia di sicurezza, aveva altresì pensato di accorpare una delle tre classi prime, in modo da avere più disponibilità di locali per il maggior numero di classi in aule idonee a sopportare le limitazioni dei distanziamenti fra gli alunni.

Per le classi intermedie si era invece prospettata la didattica a distanza (Dad). Ulteriori approfondimenti da parte della Provincia hanno però reso possibile anche una soluzione alternativa: la delocalizzazione delle classi per potere consentire la presenza degli insegnanti. Da qui la richiesta di via Principe Amedeo all’indirizzo di via Roma, che ha recepito l’istanza e valutato la fattibilità di spostare alcune classi nel vicino plesso della Teresiana.

Da qui la disponibilità del Comune all’utilizzo del locale denominato “Sala delle Vedute” situato nel plesso bibliotecario a un canone forfettario di euro 2.500 euro.