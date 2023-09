Porte aperte e chiavi in mano… ai ladri, che fanno il colpo gobbo

CASALOLDO Non hanno dovuto nemmeno faticare i ladri che nella notte tra lunedì e oggi sono penetrati in un’abitazione di Casaloldo con il chiaro intendo di commettere un furto. I malviventi infatti hanno trovato una portafinestra lasciata aperta e, una volta dentro, senza troppo cercare sono stati in grado di trovare una cassetta di sicurezza all’interno della cui serratura era stata lasciata la chiave. Una situazione decisamente favorevole per i ladri che così, una volta in casa e una volta messe le mani sulla cassetta di sicurezza, non hanno dovuto fare altro che girare la chiave: all’interno della cassetta, in contanti, c’erano circa 8mila euro di cui i ladri si sono impossessati senza colpo ferire. Al piano di sopra dell’abitazione in ogni caso erano presenti i proprietari di casa, che si sono resi conto dei rumori provocati dai ladri: una volta svegliati, però, era troppo tardi e i malviventi stavano già fuggendo con il bottino. A quel punto è partita la chiamata ai carabinieri che una volta giunti sul posto hanno svolto i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri e procedere secondo i termini di legge.