Carabinieri di Gonzaga: il luogotenente Carlo Pavese va in pensione

GONZAGA Il Luogotenente carica speciale Carlo Pavese, Comandante della Stazione Carabinieri di Gonzaga, da ieri 4 settembre 2023, al compimento del sessantesimo anno di età è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età.

Piemontese di origine, il Luogotenente Pavese si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel lontano 1981 al compimento dei diciotto anni. Ha frequentato per circa un anno la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, in provincia di Cagliari, e dopo un ulteriore anno di servizio in Liguria, quale vincitore di concorso, ha partecipato al corso di formazione per allievi sottufficiali presso la Scuola Allievi Sottufficiali. Al termine del biennio formativo, promosso vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Pavese ha svolto servizio tra il 1984 ed il 1993 a Pavia e, per circa un anno, a Stezzano (BG), dove ha comandato la locale Stazione Carabinieri.

Il 2 ottobre 1994 ha proseguito la sua carriera professionale a Gonzaga, ove ha prestato servizio sia presso il Nucleo Operativo e Radiomobile, ricoprendo per circa tre anni la carica di comandante, ma soprattutto presso la Stazione Carabinieri di Gonzaga di cui ne ha assunto il comando dal 1° ottobre 2009 fino ad oggi.

Nella mattinata di ieri, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Vincenzo Di Stefano, del Sindaco di Gonzaga, Elisabetta Galeotti, del Comandante della Compagnia Carabinieri, Maggiore Giuseppe Fiore, e del Comandante della Polizia Locale, commissario Federico Corradi, e di una nutrita rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Gonzaga e dei Comandanti del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, il Luogotenente Pavese, particolarmente commosso, ha salutato e ringraziato autorità e colleghi per l’attività svolta in tutti questi anni al servizio della comunità locale.