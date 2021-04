Accademia teatrale Campogalliani: 24 spettacoli e 3000 contatti fino ad oggi

MANTOVA – Proseguono le repliche su zoom dei maggiori successi dell’Accademia Teatrale Campogalliani, che ha fino ad oggi proposto gratuitamente 24 spettacoli e registrato 3000 collegamenti. Senza dubbio la disponibilità nei confronti del pubblico è ricambiata da affezionati spettatori, che attendono di tornare a poter assistere di persona alle rappresentazioni della compagnia. Intanto arrivano altre due proposte per il prossimo fine settimana, con “Delitto e castigo”, oggi alle 20.45 e “Donne, cadaveri & ladri” domenica alle 20.45. Il dramma di Fëdor Dostoevskij è uno dei romanzi più noti di tutti i tempi, incentrato sul tema della salvezza attraverso la sofferenza.

La vicenda ha il suo evento chiave in un duplice omicidio dettato dall’ostilità sociale: quello premeditato di un’avida vecchia usuraia e quello imprevisto della sua mite sorella più giovane, per sua sfortuna comparsa sulla scena del delitto appena compiuto. L’autore delle uccisioni è il protagonista della storia, uno studente pietroburghese indigente, chiamato Rodion Romanovic Raskol’nikov. L’opera descrive la preparazione dell’omicidio, ma soprattutto gli effetti psicologici, mentali e fisici che ne seguono, dando grande importanza ad argomenti quali la vita familiare, il senso religioso, l’attività rivoluzionaria.

Per la regista Maria Grazia Bettini, nella trasposizione teatrale, la recitazione, come un intenso monologo interiore, esprime il carattere indefinito dei personaggi, che altro non sono se non una diretta conseguenza delle loro idee. Le musiche e le luci vogliono valorizzare lo stato di tensione e i passaggi dalla scena al fuori scena.

Surrealtà, ironia e critica sociale nei lavori di Dario Fo, proposti domani alle 20.45.

Il lavoro in scena unisce due farse, che si avvalgono del classico gioco dell’equivoco, con scambi di persona, assurde situazioni e imprevedibili malintesi, attraverso un ritmo serrato di battute.