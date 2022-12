Presepe vivente, la Sacra Famiglia impersonata da una famiglia del Ghana

SAN BIAGIO (Bagnolo) -L’intera comunità di San Biagio è in fermento in vista del prossimo 25 dicembre, data che da ventinove primavere ha un solo significato per gli organizzatori: la prima rappresentazione del Presepe Vivente. Gli inossidabili volontari sono dunque pronti a raccogliere i frutti del maestoso lavoro iniziato a settembre e spalancare i cancelli del campo sportivo attiguo alla chiesa al pubblico delle grandi occasioni; in questi giorni sono in corso gli ultimi “ritocchi” alla piccola Betlemme dopodichè i riflettori, per sei rappresentazioni, si accenderanno. Sarà una 29^ edizione ricca di novità quella che attenderà i visitatori. Oltre ad una nuova disposizione all’interno del villaggio delle casette occupate dai mestieranti, nel giorno di Natale il ruolo della Sacra Famiglia verrà impersonato da un nucleo famigliare originario del Ghana; si tratta di una “prima” assoluta, svelata ad inizio dicembre dal parroco locale don Mirko Frignani in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento e che ora trova dunque conferma. La prima rappresentazione di questa edizione vedrà inoltre un ospite speciale, ovvero il presidente della Provincia e sindaco di Curtatone Carlo Bottani. Il vescovo Marco Busca presenzierà invece domenica 8 gennaio quando, al termine della kermesse, officerà una messa in suffragio dei volontari scomparsi. La manifestazione si suddividerà nelle canoniche tre fasi: alle 16 il pubblico potrà passeggiare per le strade di Betlemme osservando i mestieranti al lavoro, alle 17 verrà inscenata la Natività che culminerà con l’adorazione di tutti i figuranti alla Sacra Famiglia mentre alle 18 il pubblico potrà rientrare, in un paesaggio illuminato dalle sole torce, a rendere il saluto a Gesù Bambino appena nato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.