Implementata la pubblica illuminazione a Cadè e Barbasso

RONCOFERRARO – Da qualche giorno sono terminati i lavori d’implementazione dei nuovi punti luci nelle borgate di Barbasso e Cadè. Un intervento particolarmente atteso dai residenti, che da anni reclamavano la necessità di veder potenziata la pubblica illuminazione nei rispettivi territori, peraltro attraversati da due direttrici importanti, le Sp 482 e 30. «Sostanzialmente – spiega Davide Nicchio, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici del Comune di Roncoferraro – in campagna elettorale ci eravamo impegnati a potenziare l’illuminazione nei centri abitati delle due frazioni. E così ci siamo messi all’opera per intercettare fondi regionali e statali, grazie ai quali siamo riusciti ad installare i nuovi lampioni in località Barbasso, lungo la strada Ostigliese, e a Cadè, lungo via Cesare Battisti (zona dove è presente anche la fermata della corriera per studenti e pendolari, ndr) e all’interno del limitrofo parco pubblico». La spesa complessiva dell’intervento ammonta a circa 70mila euro ed è comprensiva dei lampioni aggiuntivi a led collocati nei giardinetti di Cadè per aumentare la sicurezza pubblica. Un’operazione in linea con il percorso avviato da tempo per la gestione della pubblica illuminazione che aveva previsto, come primo step, la sostituzione dei vari punti luce con lampade al led nel rispetto delle nuove norme contro l’inquinamento luminoso e il risparmio energetico, e successivamente interventi mirati dove si riscontravano ridotti apporti luminosi in funzione dell’aree interessate, come ad esempio gli attraversamenti pedonali. Stavolta, come detto, l’attenzione è stata posta ai parchi con l’obiettivo di aumentare anche la sensazione di sicurezza.

Matteo Vincenzi