Prosegue nel capoluogo sino a venerdì il piano di disinfestazione delle zanzare

MANTOVA – È partito ieri il primo ciclo di interventi di disinfestazione contro le zanzare voluto dal Comune di Mantova nelle aree verdi pubbliche, a cura del Servizio verde di Mantova Ambiente.

Il calendario ha previsto ieri interventi in Bosco Virgiliano, Fiera Catena, zona Te, Te Brunetti e Valletta Valsecchi.

Nella giornata odierna sono interessate le aree di Cittadella, Colle Aperto, Mantova nord, Virgiliana, Gambarara, Castelletto Borgo, Lunetta Frassino e Formigosa.

Domani 27 maggio si passa al centro città (lungolaghi Mincio e Gonzaga), Fiera Catena, Valdaro.

Giovedì 28 maggio sarà la volta di Borgo Pompilio, Belfiore, Borgo Angeli, Borgo Chiesanuova, Dosso del Corso, Due Pini.

Venerdì 29 maggio ancora il centro città (giardini e viali alberati), Lago Paiolo e Valletta Paiolo.

È in distribuzione gratuita il larvicida, presso il Club delle Tre Età (via Indipendenza 2), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18;? oppure presso lo sportello Tea (vicolo Stretto 12) il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13.45, mercoledì dalle 14 alle 18:30, sabato dalle ore 8 alle 12.45.